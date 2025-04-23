Паника, перебои со связью и электричеством: в 15-миллионом Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в турецком Стамбуле 23 апреля. В городе с населением свыше 15 млн человек воцарилась паника, люди выбегали на улицы, в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью, сообщили СМИ. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Магнитуда 6,2 балла

Эпицентр землетрясения, которое произошло в Стамбуле 23 апреля, находился на глубине 10 км в Мраморном море — примерно в 73 км от мегаполиса. Стамбульскому катаклизму предшествовали подземные толчки магнитудой 3,9 балла в городе Силиври. Толчки начались около 12:50 по местному времени, население 15-миллионого города в панике выбежало на улицы. Туристы рассказали Mash, что дома в Стамбуле ходят ходуном, грохочет мебель, а также наблюдаются проблемы со связью. Ряд жителей жалуется на перебои в работе электросетей.

Рейсы в аэропортах Стамбула после землетрясения выполняются в обычном режиме, пишут РИА Новости. По словам министра транспорта, ущерба транспортной инфраструктуре города нет. Согласно данным управления по ЧС, после первого землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле произошли порядка десяти афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9 балла. СМИ предупреждают об угрозе повторных толчков.

Серьезных последствий землетрясения на данный момент не зафиксировано. Глава МВД Турции заявил об отсутствии информации об обрушении зданий в городе. Данных о пострадавших в результате произошедшего также нет. Генконсульство РФ призвало россиян, оказавшихся в Стамбуле, избегать паники.

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Готовиться к худшему

Разговоры о прогнозируемом катастрофическом землетрясении в Стамбуле стали довольно частым явлением среди сейсмологов в последние годы. Эксперты оценивают, что при толчках магнитудой от 7,5 балла возможно повреждение почти половины зданий в городе — порядка 500 тысяч построек. Серьезные повреждения могут получить дома, в которых проживает около 600 тысяч человек.

После землетрясения 23 апреля появились предупреждения об отсутствии времени у властей, сообщили РИА Новости. Турецкие власти призвали учреждения и население быть готовыми к разрушительному землетрясению, которое уже «на пороге».

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