Паралич мышц и асимметрия лица: как россиянки рискуют здоровьем ради модных ямочек на щеках — опасный тренд пластики

Операция по созданию ямочек на щеках — димплэктомия — начинает обретать популярность среди населения страны. Однако при согласии на процедуру человек должен согласиться и на риски для здоровья. Что известно об операции и чем она опасна — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Милые ямочки на Кавказе

По данным телеграм-канала Mash, на Кавказе набирает популярность новый бьюти-тренд — ямочки на щеках. Все больше местных девушек решаются на операцию «димплэктомия», чтобы придать лицу более молодой вид. Если раньше в моде были острые скулы и удаление комков Биша, то теперь на пике — «бейбифейс» и мягкие, нежные черты.

Еще в июне подобные операции проводили лишь три-пять раз в месяц, а сегодня в клиниках региона делают как минимум одну процедуру в день — около 40 в месяц. Пациентки нередко приносят фото модели Миранды Керр из Victoria’s Secret со словами: «Хочу так же».

Цены тоже изменились: вместо прежних 15 тыс. рублей теперь стоимость начинается от 25 тыс. и выше. Лидером по числу таких операций стал Дагестан, куда приезжают не только местные жительницы, но и девушки из соседних республик. Как отметила врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая операция имеет ряд рисков.

«Это операция по созданию ямочек на щеках. Скажу прямо: как врач, я крайне скептически отношусь к димплэктомии и считаю ее одной из наиболее сомнительных "модных" процедур последнего времени и у меня для этого имеется ни одно основание», — пояснила эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Опасность операции

По словам Тен, в первую очередь у человека будет нарушена естественная анатомия функции щечной мышцы.

«Щечная мышца — это тонкий, но важный слой, участвующий в жевании, мимике (особенно улыбке), удержании пищи во рту. Ее целенаправленное повреждение (иссечение) — это вмешательство в сложную биомеханику лица. Даже если нарушения функций будет минимальным, оно все равно есть, и в долгосрочной перспективе это может привести к едва уловимым изменениям в симметрии улыбки или даже к небольшим проблемам с удержанием воздуха/жидкости за щекой (хотя последнее редко бывает клинически значимым). Главное – это неестественность», — выразила мнение специалист.

Как отметила эксперт, хирургически созданные ямочки часто выглядят статичными или «нарисованными», особенно это заметно с возрастом, когда меняются объемы мягких тканей лица.

«С годами, при потере объема щек (естественный процесс старения или после значительного похудения), искусственные ямочки могут превратиться из милых впадинок в глубокие, неестественные впадины, подчеркивающие дефицит объема и старящие лицо. Исправить это потом будет сложно», — заявила терапевт.

Главной проблемой врач назвала непредсказуемость и асимметрию щечной мышцы.

«Контролировать точный вид и глубину ямочки при улыбке и в покое невероятно сложно. Результат зависит от индивидуальной анатомии мышцы, толщины подкожного жира, эластичности кожи и особенностей заживления. В отдаленной перспективе высока вероятность асимметрии. Одна ямочка может быть глубже, длиннее, выше/ниже, чем другая. Или одна может выглядеть естественно при улыбке, а другая — нет. Исправить такую асимметрию технически очень сложно и травматично», — считает эксперт.

Также человек может повредить лицевые нервы из-за операции, поскольку они проходят очень близко к зоне димплэктомии, заявила врач.

«Одно неосторожное движение, гематома, рубцевание — и может возникнуть парез (слабость) или паралич мышц улыбки с одной стороны. Повреждение нерва — это катастрофа. Восстановление может быть неполным, оставляя видимый и функциональный дефект — асимметрию лица, невозможность нормально улыбнуться. Этот риск абсолютно не оправдан для чисто косметической процедуры», — считает эксперт.

Тен посоветовала тщательно взвесить все «за» и «против» перед операцией.

