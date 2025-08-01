Красота, которая калечит: российские звезды, чьи лица изменились до ужаса после пластических операций

Безумие пластической моды не знает границ: ради мнимой красоты звезды ложатся под нож, рискуя навсегда утратить индивидуальность. В числе последних — молодая американская актриса Дженна Ортега, удалившая комки Биша и шокировавшая поклонников новым обликом. Но и российские знаменитости не отстают: некоторые их преображения выглядят пугающе. Кто из отечественных звезд потерял естественную привлекательность ради пластики — в материале «Подмосковья сегодня».

Потеряла индивидуальность

Звезда сериала «Уэнсдей» оказалась в центре скандала — в соцсетях разразился шквал критики в адрес Дженны Ортеги после того, как стало известно о ее пластической операции. Актриса удалила жировые комки Биша, чтобы подчеркнуть скулы, но результат вызвал у фанатов не восторг, а недоумение.

Пользователи заполнили комментарии под фото актрисы гневными репликами, отмечая, что теперь она выглядит «чужой» и «лишенной индивидуальности». Многие выразили сожаление, что юная звезда решила изменить лицо, которое сделало ее узнаваемой.

Фото: [ commons.wikimedia/Harald Krichel ]

Российские звезды и неудачная пластика

В мире шоу-бизнеса красота — капитал. Но постоянная погоня за молодостью и «идеальной» внешностью приводит к тому, что знаменитости решаются на радикальные шаги. Иногда пластические операции действительно преображают, а иногда — оставляют после себя лишь шрамы и сожаления.

Так, легендарная певица Любовь Успенская решилась на масштабную пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. По словам артистки, она рассчитывала на липофилинг (перенос жира) в живот и грудь, но в итоге ей «без согласия» переделали почти все тело — руки, ягодицы, живот, грудь. После операции Успенская не смогла сразу встать с постели, начались гнойные осложнения.

Фото: [ commons.wikimedia/Руслан Гулямов ]

Бывшая ведущая «МУЗ-ТВ» Маша Малиновская с юности начала менять внешность: ринопластика, увеличение губ, липофилинг, блефаропластика, комки Биша, лифтинги. Спустя годы она признала, что перестала быть собой.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой… Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — сказала звезда в YouTube-шоу «Жить».

Малиновская позже призывала девушек «не повторять ее ошибок» и признавалась, что пластика стала ее зависимостью. Часть операций была проведена в спешке и без достаточной подготовки.

Фото: [ соцсети ]

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова сделала сразу несколько омолаживающих процедур, включая введение собственного жира в лицо и круговую подтяжку. В результате внешность актрисы изменилась до неузнаваемости: кожа стала неестественно натянутой, появилась асимметрия, скулы вздулись, а глаза «исчезли».

Поклонники были шокированы, когда увидели актрису на премьере: многие в соцсетях не поверили, что перед ними Алентова. Специалисты также критиковали процедуру, отмечая, что вмешательство не учло возрастных особенностей.

Фото: [ commons.wikimedia/Svklimkin ]

Актриса из сериала «Московская сага» Ольга Спиркина доверилась модной тогда нитевой подтяжке лица. После операции ее щеки поднялись слишком высоко, появились «ямы» на лице, нарушилась симметрия. Она не смогла вернуться к работе из-за внешности и обратилась в суд.

Судебное разбирательство завершилось в ее пользу: клиника обязалась выплатить компенсацию. Но саму внешность до конца восстановить так и не удалось. Актриса призналась: если бы можно было повернуть время назад — она бы никогда не пошла на операцию.

Фото: [ соцсети ]

Сергей Зверев стал известен как талантливый стилист с яркой внешностью. Первые хирургические вмешательства были необходимы — после аварии ему реконструировали нос и скулы. Однако затем он увлекся пластикой: изменил губы, подбородок, форму глаз, подтянул кожу, вколол гиалурон и ботокс.

Фото: [ commons.wikimedia/Svklimkin ]

Со временем лицо Зверева стало больше походить на «маску»: неподвижные черты, преувеличенные губы и обостренные линии вызвали насмешки в соцсетях.

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