Парацетамол могут запретить в США: вызывает ли лекарство аутизм при беременности

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, нашел объяснение росту случаев аутизма. По его словам, с 2000 года число диагнозов увеличилось примерно на 400%. В качестве возможной причины политик назвал прием парацетамола (ацетаминофена) во время беременности. Действительно ли опасен препарат для людей и какие еще лекарства стали отмененными со временем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Риск рака и бесплодие

Трамп также отметил, что FDA якобы готовится предупредить врачей о вероятной связи между применением этого препарата и повышенным риском развития аутизма у детей. При этом в истории медицины не раз случалось, что препараты, считавшиеся безопасными и широко назначавшимися пациентам, спустя годы признавались опасными. Иногда это приводило к трагедиям мирового масштаба, иногда — к постепенному отказу от привычных лекарств.

Одним из самых известных примеров стал талидомид, выпущенный в конце 1950-х годов как средство от бессонницы и токсикоза у беременных. Вскоре выяснилось, что он вызывает тяжелые врожденные пороки развития у детей, в первую очередь — деформации конечностей. Тысячи семей пострадали от последствий, а талидомид стал символом необходимости жесткого контроля за безопасностью лекарств.

Другой трагический случай связан с диэтилстильбэстролом (ДЭС). Этот синтетический эстроген с 1940-х по 1970-е годы назначали беременным для предотвращения выкидышей. Только десятилетия спустя обнаружили, что у дочерей женщин, принимавших ДЭС, повышался риск редких видов рака и нарушений развития репродуктивной системы.

Даже привычные на первый взгляд обезболивающие оказывались небезопасными. Так, фенацетин, популярный с конца XIX века как жаропонижающее и анальгетик, применялся повсеместно. Но в 1970–80-е годы его начали массово изымать из оборота после доказательств, что он повреждает почки и повышает риск онкологических заболеваний мочевыводящих путей.

В начале 2000-х внимание всего мира привлек случай с рофекоксибом (Vioxx) — современным противовоспалительным препаратом, активно назначавшимся при болях в суставах. Спустя несколько лет применения выяснилось, что он значительно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. В 2004 году производитель отозвал лекарство с рынка.

Не менее показательна история с хлороформом, который в XIX веке стал одним из первых анестетиков. Долгое время он считался революционным открытием, но позже врачи заметили его высокую токсичность для печени и сердца, а также канцерогенные свойства. Постепенно его полностью перестали использовать в медицине.

Опасность парацетамола

Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» уточнил, что ряд наблюдательных работ действительно фиксируют ассоциацию между длительным применением парацетамола у беременных и повышенной частотой нейроразвитийных расстройств у детей (аутизм, СДВГ).

«Однако эти исследования носят обсервационный характер и не доказывают причинно-следственную связь. Крупные медицинские организации, например, ACOG подчеркивают: доказательств того, что парацетамол вызывает аутизм, нет. Он остается препаратом, который можно принимать при необходимости», — пояснил эксперт.

По его словам, в отличие от НПВС (ибупрофен, диклофенак), парацетамол не оказывает выраженного влияния на свертываемость крови и не вызывает осложнений в третьем триместре (например, преждевременного закрытия артериального протока у плода). Он также хорошо переносится большинством пациенток.

«Вместе с тем, нужно учитывать, что дозировку препарата должен указывать врач, самолечение недопустимо. Беременным также нужно использовать минимально эффективную дозу и как можно более короткий курс. При этом следует помнить, что вовремя не вылеченная лихорадка или сильная боль могут нанести плоду не меньший вред, чем лекарство», — заключил Еременко.

