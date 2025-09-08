Париж готовится к революции? Французы больше не верят Макрону — доживет ли он до выборов или с позором уйдет в отставку

Нестабильная обстановка во Франции, по мнению газеты The New York Times, может привести к отставке Эмманюэля Макрона и досрочным выборам президента. Рейтинг доверия действующего главы государства не превышает и 15%. Какова вероятность отставки нынешнего президента Франции, кто может занять его пост и изменится ли отношение страны к Москве и украинскому конфликту, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Георгий Федоров.

По словам эксперта, Франция всегда была слабым звеном в западном мире. А с падением популярности самого Макрона его политический век может совсем скоро подойти к концу.

«Мы помним, что в свое время даже она выходила из НАТО, и, соответственно, долгое время не было политических деятелей, которые были настроены пророссийски, просоветски. Соответственно, там левые и евроскептические правые настроения очень сильны, вообще очень много противоречий, в том числе социальных, которые могут перейти в политические. Поэтому я думаю, что такой вариант возможен, учитывая, что популярность Макрона тает на глазах», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, учитывая традиции протестной, революционной деятельности, события, связанные со сменой курса Франции и ее руководителя, вполне возможны, продолжил Федоров.

«Естественно, после того, как смена Макрона произойдет, возможна смена отношения к СВО и к России, а также вообще ко всему украинскому конфликту. Однако сейчас там нет явного лидера. Понятно, что там правая политика очень набирает популярность, но надо понимать, что все равно все это произойдет в рамках определенного консенсуса. Поэтому, все зависит от факторов», — заключил политолог.

