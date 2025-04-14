«Пасхальное перемирие»: Трамп хочет прекратить конфликт на Украине к 20 апреля — каковы шансы

Перемирие на Украине к Пасхе, которую православные христиане и католики будут отмечать 20 апреля, невозможно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Белый дом нацелен прийти к перемирию на Украине к 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg в конце марта. Однако эксперты считают невозможным «пасхальное перемирие». Политолог Федоров отметил, что Киев продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на достигнутое ранее соглашение. По его словам, Пасха также может не стать исключением для атак ВСУ. Перемирие возможно до конца года, потому что военные конфликты такого рода быстро не приостанавливаются, добавил эксперт.

«Надо понимать, что Белый дом еще работает в информационном поле. То есть для них Пасха, «пасхальное перемирие», очень хорошо ложится на уши простого обывателя, и, соответственно, они пытаются использовать эту формулу и для собственного пиара. Но я думаю, что пиар Белого дома очень далеко ушел от реального конфликта», — объяснил Федоров.

Военный эксперт Михаил Поликарпов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» также исключил «пасхальное перемирие» на Украине. Во-первых, Россию не интересует просто прекращение огня без выполнения условий, на что Киев не идет. Во-вторых, украинские власти продолжают нарушать мораторий на удары по энергетике — список нарушений со стороны ВСУ огромный, свыше 100 позиций за минувшие дни, отметил он. Москва фиксирует нарушения и передает их США, чтобы показать недоговороспособность украинской стороны.

«В этой связи я не вижу никаких предпосылок к перемирию, тем более что Украина и США тоже не могут прийти ни к какому консенсусу в ходе переговоров по поводу минеральной сделки. Оснований для перемирия нет», — подчеркнул военный эксперт.

На данный момент ВС РФ медленно, но последовательно продвигаются вперед на нескольких участках фронта, сообщил он. В связи с этим на Украине вновь началось серьезное обсуждение необходимости призыва мужчин с 18 лет и даже женщин, у Киева не хватает живой силы.

«Пока мы видим, что боевые действия идут. Германия опять обсуждает вслух передачу ракет Taurus, видимо для того, чтобы у Украины окончательно не упало настроение. Перспектив к завершению конфликта в ближайшее время я не вижу, если только США не пойдут на радикальные шаги в отношении Украины, когда не просто будет прекращена военная помощь, но, например, будут вводиться экономические санкции», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что лидеры энергетических компаний призывали ЕС к закупкам российского газа.