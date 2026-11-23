Капремонт дошкольного отделения средней школы № 2 в Истре завершили на треть
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Пролетарская, 3, муниципального округа Истра ведутся работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2, строительная готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств бюджета Московской области, строители занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, ведут благоустройство прилегающей к детскому саду территории.
Площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. В рамках капремонта будут заменены все инженерные сети, проведено обследование несущих конструкций, проведен ремонт внутренних помещений. Работы завершат в 2027 году.
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