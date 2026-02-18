Паспорт ОАЭ против политики: тренер Чимаева уверен в участии бойца в турнире у Трампа

Тренер чемпиона UFC Хамзата Чимаева Алан Насименто оценил шансы своего подопечного выступить на историческом турнире в Белом доме, который состоится 14 июня. По словам наставника, команда бойца находится в ожидании решения организации, однако у них есть серьезный козырь — гражданство ОАЭ, которое может снять возможные ограничения для российских спортсменов.

«Мы просто ждем, какое решение примет UFC. Мы слышали много предположений, что россиянам не разрешат там драться. В любом случае, он больше не россиянин. Люди забывают об этом. У него есть паспорт ОАЭ. Он является резидентом ОАЭ. У него здесь есть дом. Хамзат говорит по-английски. Поэтому я думаю, что в его случае будет проще претендовать на выступление в Белом доме», — цитирует Насименто Real MMA Today.

Напомним, что Чимаев в августе прошлого года завоевал титул чемпиона UFC в средней весовой категории, одержав победу единогласным решением судей над Дрикусом дю Плесси. В его активе 15 побед в 15 поединках, также он занимает третью строчку в рейтинге pound-for-pound UFC.

Турнир в Белом доме приурочен к празднованию 250-летия независимости США. Глава UFC Дэйна Уайт ранее сообщил, что работа над кардом ивента уже завершена, и он планирует согласовать детали с президентом Дональдом Трампом. Официальных анонсов об участниках пока не поступало.

