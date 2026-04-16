Жители Подмосковья с низкими доходами могут начать бизнес без собственных вложений: помогает соцконтракт

В Московской области активно реализуется программа социального контракта — адресная мера поддержки, помогающая малообеспеченным жителям региона открыть свое дело или найти работу. Программа дает возможность не просто получить временную помощь, а выстроить стабильный источник дохода и изменить жизнь к лучшему. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

С начала года в регионе заключили 293 социальных контракта, а общая сумма выплат превысила 62 млн руб. Наиболее востребованным направлением оказалось открытие собственного дела: на него пришлась почти половина всех заключенных соглашений. Второй по популярности стала поддержка в поиске работы — такую помощь получили 107 человек. Кроме того, был заключен один контракт на ведение личного подсобного хозяйства.

Воспользоваться программой могут жители Московской области, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (на текущий момент он составляет 20 286 руб.). Обязательное условие — наличие места жительства или пребывания в регионе. Для расчета дохода учитывают суммы, полученные всеми членами семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления.

Подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через единый портал госуслуг.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.