Свекла-бодибилдер: подмосковная дачница вырастила овощ весом с ребенка и поделилась секретами

В подмосковном Ступине на обычном дачном участке созревает урожай, который потянул бы на несколько борщей, если бы хозяйка не гналась за другим рекордом. Алина Романова уже два года выращивает овощи-тяжеловесы: луковицы размером с дыню, томаты-гиганты и морковь небывалой длины. Но главная гордость садовода — свекла, перевалившая за 10 кг. Сравнение напрашивается само: столько весит среднестатистический двухлетний ребенок. Секретами выращивания такого корнеплода Алина поделилась с изданием REGIONS .

Эксперимент начался в 2024 году без всякой практической цели — чистый спортивный интерес. Алина взяла особый крупноплодный сорт, потому что из обычной семенной мелочи гиганта не получить. Семян было в обрез, поэтому в грунт отправились все до единого. Итогом стали съедобные гиганты, которые до сих пор в главном хобби Алины.

Как будят гигантов

Процесс Алина запускает в марте. Схема простая: два влажных (но не мокрых) ватных диска, между ними семена, все это в контейнер и под пакет. Место дислокации — холодильник. Там стабильное тепло без скачков. Как только проклюнулись корешки — переезд в увлажненный грунт, снова под колпак, чтобы не пересохло. Через пару дней — первые всходы.

Свет, земля и досыпка

С появлением ростков Алина сразу ставит рассаду под 60-ваттную фитолампу. По мере вытягивания стеблей просто подсыпает землю. Грунт замешивает сама: торф, биогумус и перлит для рыхлости. Смесь получается легкая, воздушная, но быстро сохнет — поливать приходится чаще. Через две недели после всходов начинаются подкормки удобрениями для рассады. На этом этапе главное — нарастить зеленую массу и развить корни.

Переезд на большую землю

По мере взросления свекла перебирается в горшки побольше: сначала в литровые, потом в двухлитровые. В начале мая — высадка в открытый грунт, в высокую грядку. В лунку Алина добавила универсальное удобрение для корнеплодов, биогумус и песок — на местной глине без него никак. Пять росточков на метр квадратный. Посадки притенили. Майские заморозки пережили спокойно.

Химия роста: магний, калий, микроэлементы

У Алины своя формула успеха. Магний кормит листья — если его мало, листва светлеет и рост тормозится. А листовая масса для свеклы критична: именно она питает корнеплод. Калий отвечает за набор массы и сладость. Железо, марганец и цинк — в малых дозах, но без них растение хиреет и хуже переносит жару. Сложных схем Алина не строила: использовала комплексные удобрения, а микроэлементы добавляла отдельно, ориентируясь на внешний вид.

Главный трюк

Когда свекла показалась из земли, Алина начала аккуратно откапывать грунт вокруг. В итоге в земле оставалась примерно треть корнеплода, а две трети торчали на воздухе. После процедуры свекла сначала вяла и опускала листья, но потом приходила в себя и продолжала расти. Прием, по словам садовода, реально работает: корнеплод становится выше и тяжелее.

Финал: 10,2 кг и ВДНХ

Первую свеклу вытащили в сентябре для выставки в «Аптекарском огороде». Самый крупный экземпляр извлекли в октябре. Взвесили при телевидении — чуть больше 10,2 кг. После экспозиции корнеплод отправился на городскую ферму на ВДНХ, где его скормили животным. Проверка на нитраты ничего не показала, зато сахара оказалось много.

Ошибки и семена

Из корнеплодов поменьше (5-7 кг) Алина попыталась получить семена. Для этого свеклу нужно сохранить зимой — и это оказалось самым сложным. Хранила урожай в кесоне от скважины. В марте корнеплод пророс, и она сразу высадила его в грядку. К середине лета свекла стояла вся в цветах, которые сильно пахли медом и привлекали пчел. К осени стало понятно: часть семян не вызрела. Алина признает ошибки: не проредила соцветия для вентиляции, не обрезала верхушки стрелок и плохо организовала сушку — положила на пол, а надо было подвешивать. Но часть семян все же удалось собрать.

Планы на «Битву гигантов»

В этом году в планах Алины — тыква, томат, подсолнух, лук, свекла и картофель. Все они пойдут на «Битву гигантов». А почему нет гигантской клубники? Ответ садовода прост: ягоды не вырастают до впечатляющих размеров. Рекорд по клубнике или малине — пара сотен граммов. Несерьезно.

