«Их стиль превосходит все»: легенда UFC Дон Фрай вступился за кавказских бойцов

Легенда смешанных единоборств, член Зала славы UFC Дон Фрай выступил в защиту стиля бойцов с Кавказа, чье доминирование в современных ММА некоторые зрители называют скучным. По мнению ветерана спорта, их подход к бою является объективно превосходящим.

В видео, опубликованном в своих социальных сетях, Фрай ответил на критику в адрес дагестанских и чеченских бойцов.

«Что поделать, если вам не нравится наблюдать за ними. Нравятся вам они или нет, но их стиль превосходит все остальные», — заявил легендарный боец.

Он также провел историческую параллель, напомнив, что доминирующие силы в спорте всегда меняются: от клана Грейси и команды Кена Шэмрока до Дэна Северна. По словам Фрая, такие изменения — естественная часть эволюции единоборств, в которой сейчас наступила эра кавказских бойцов.

59-летний Дон «Хищник» Фрай, победитель UFC 8 и финалист UFC 10, чьи заслуги отмечены включением в Зал славы, является одним из наиболее уважаемых авторитетов в мире ММА, что придает его словам особый вес.

