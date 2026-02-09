«Их стиль превосходит все»: легенда UFC Дон Фрай вступился за кавказских бойцов
Легенда UFC Дон Фрай объяснил, почему кавказцы «унижают» весь дивизион
Легенда смешанных единоборств, член Зала славы UFC Дон Фрай выступил в защиту стиля бойцов с Кавказа, чье доминирование в современных ММА некоторые зрители называют скучным. По мнению ветерана спорта, их подход к бою является объективно превосходящим.
В видео, опубликованном в своих социальных сетях, Фрай ответил на критику в адрес дагестанских и чеченских бойцов.
«Что поделать, если вам не нравится наблюдать за ними. Нравятся вам они или нет, но их стиль превосходит все остальные», — заявил легендарный боец.
Он также провел историческую параллель, напомнив, что доминирующие силы в спорте всегда меняются: от клана Грейси и команды Кена Шэмрока до Дэна Северна. По словам Фрая, такие изменения — естественная часть эволюции единоборств, в которой сейчас наступила эра кавказских бойцов.
59-летний Дон «Хищник» Фрай, победитель UFC 8 и финалист UFC 10, чьи заслуги отмечены включением в Зал славы, является одним из наиболее уважаемых авторитетов в мире ММА, что придает его словам особый вес.
