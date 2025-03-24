Павел Воля и Ляйсан Утяшева уходят с ТНТ: все о драке комика с Алексеем Щербаковым

Телеведущий Павел Воля покидает проекты телеканала ТНТ после драки с комиком Алексеем Щербаковым на шоу «Выжить в Самарканде». Видео с таким описанием распространяют пользователи рунета. Но был ли конфликт на самом деле — разбираемся в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Драка двух комиков

Слухи о драке Воли и Щербакова появились после внезапного возвращения Алексея на проект, за две недели до этого он также неожиданно покинул шоу. В седьмом выпуске «Выжить в Самарканде» комик ушел в горы и не вернулся. После своего возвращения в девятой серии Щербаков заявил, что просто гулял. Ведущие проекта Воля и Утяшева решили придумать наказание для Щербакова за его самоуправство — если он не побеждает в большом испытании, то автоматически становится участником малого, при этом стартуя последним.

Фото: [ кадр из видео телепрограммы «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» ]

По одной из версий, которую раскручивают поклонники шоу в соцсетях, Щербаков неожиданно покинул проект на несколько выпусков именно из-за конфликта с Павлом Волей. Якобы во время съемок между комиками началась словесная перепалка, которая перетекла в реальную драку, а сцену с ссорой просто вырезали из эфира. Однако никаких подтверждений этим домыслам нет ни со стороны звезд, ни со стороны телеканала ТНТ. Возможно, они даже не знают о скандале, придуманном фанатами.

Воля покидает ТНТ

На фоне слухов о драке пользователи решили, что из-за «конфликта» с Алексеем Щербаковым Павел Воля отказался от участия в новых проектах ТНТ, а вслед за мужем телеканал покидает и Ляйсан Утяшева. Но и эти домыслы не нашли никакого официального подтверждения, а шоу с участием семейной пары продолжают выходить на канале. Кроме того, Воля и Утяшева стали ведущими запланированного на 2025 год нового шоу от ТНТ «Большой куш. Бангкок», съемки которого стартовали в марте.

Фото: [ кадр из видео телепрограммы «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» ]

Некоторые пользователи полагают, что звезды специально не комментируют скандалы, чтобы привлекать больше внимания к проекту. Что касается участия Алексея Щербакова в шоу «Выжить в Самарканде», оно продолжается. По итогам последнего выпуска определились шесть финалистов проекта, ими стали Торнике Квитатиани, Андрей Зубенко, Любовь Оленина, Артем Калайджян, Павел Мамаев и Алексей Щербаков. Финал запланирован на 30 марта.

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