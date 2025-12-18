ПДС — риски или инвестиции в старость: эксперты объяснили, как работают программы негосударственных пенсионных фондов

Защитить пенсионные накопления от инфляции наряду со вкладами, покупкой недвижимости и инвестициями позволяет участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Как они работают и какие несут риски, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.

По его словам, программы НПФ довольно универсальны и позволяют накопить деньги человеку с любым уровнем доходов. Участнику достаточно регулярно откладывать небольшие посильные суммы продолжительное время.

«Один из самых простых и доступных способов увеличить свою пенсию — участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ. Она предусматривает софинансирование и налоговые льготы, за счет чего доходность вложений может кратно вырасти: например, в первый год она может составить более 100%», — добавил он.

Сотрудники крупных компаний могут воспользоваться корпоративной пенсионной программой (КПП). В таком случае работодатель либо самостоятельно перечисляет средства в пользу работника, либо добавляет дополнительные платежи к его личным взносам, отметил эксперт.

Также с недавнего времени работает гибридное предложение — корпоративная ПДС. Благодаря программе, по словам специалиста, бизнес может экономить на налогах, софинансируя взносы работников, а сотрудник получает двойную финансовую поддержку — со стороны компании и государства одновременно.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут заключить личный договор с НПФ и выбрать подходящий индивидуальный пенсионный план (ИПП).

Фото: [ istockphoto.com/Max Zolotukhin ]

«Чтобы сохранить и приумножить деньги вкладчиков, фонды инвестируют их в разные активы. Основная часть инвестиций идет в надежные государственные и корпоративные облигации, которые приносят стабильный доход. Некоторые средства вкладываются в акции компаний, что может повысить прибыль, но несет больше рисков. Обычно доля акций невелика — около 10%, хотя разрешено иметь до 40%. Также небольшая часть средств может быть вложена в инвестиционные фонды, недвижимость и зарубежные ценные бумаги», — продолжил он.

НПФ контролируются государством, проходят проверки и следят за инвестициями в жестких рамках, заявил эксперт. Государством гарантируется безопасность вложений в пределах 2,8 млн рублей вместе с заработанными процентами. Как заверил Денисов, каждый НПФ имеет специальный резервный фонд для восстановления взносов граждан в случаях, если финансовый рынок принесет убытки.

