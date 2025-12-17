Увольнение за внешний вид и сообщение в общем чате: какие шалости могут привести к потере работы

Потерять работу можно из-за нарушения дресс-кода и даже неуместной шутки. В каких случаях увольнение обосновано, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ напрямую не предусматривает увольнение за шутку или пранк. Но потерять работу возможно, если шутка повлекла за собой унижение достоинства коллег.

«По поводу дресс-кода: в разных организациях он свой. Это требование зафиксировано во внутренних документах, локальных нормативных актах, ПВТР, регламентах, инструкциях и так далее, с которыми должен ознакомиться работник, он ставит на них свою подпись. Поэтому появление на работе в неподобающем виде в рамках шутки тоже может привести к дисциплинарному наказанию. При повторном нарушении — к увольнению», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

То есть, отметила Лоикова, в первый раз работника не уволят, за исключением таких случаев, как несоблюдение правил использования рабочего времени.

«Руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только рабочими делами, которые непосредственно связаны с их трудовыми обязанностями. А общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Но иногда бывает так, что сотрудник переходит черту, например, в шутках, и это приводит к неприятным последствиям», — подчеркнула HR.

Эксперт привела в пример ситуацию, в которой работник пошутил, отправив в общий чат информацию о внеплановой проверке.

Фото: [ istockphoto.com/stockfour ]

«Эта шутка привела к нескольким серьезным последствиям. Тема проверки налоговой — это стрессовая для любого бизнеса ситуация, это прямая угроза стабильности компании. Такое сообщение создало эффект разорвавшейся бомбы. Соответственно, руководство не проигнорировало такую информацию, они начали экстренные проверки, были затрачены ресурсы компании, звонки юристам, деньги, то есть встал весь рабочий процесс», — пояснила Лоикова.

Это, по словам специалиста, прямая потеря времени, денег и нервов. Кроме того, после этой шутки руководство чувствует себя обманутым и теряет доверие к сотруднику.

«Возникает вопрос, что человек может выкинуть в следующий раз. Увольнение в таком случае, хоть и суровая мера, но логичная. Это был не легкий розыгрыш коллеги, а действие, которое повлекло реальные оперативные потери, подрыв авторитета руководства и негативный подтекст у команды. Я думаю, что шутить можно на работе, но с умом. Нельзя шутить на тему угроз бизнесу, проверок, рейдов, пожаров, взломов, утечки данных, банкротства и так далее», — отметила эксперт.

Также нельзя имитировать официальные сообщения, документы, письма от органов, приказы об увольнении, выговоры, фиктивные уведомления от руководства. Нельзя затрагивать личные качества, внешность сотрудников.

«Бывают, что шутят про некомпетентность кого-то в команде, возраст, пол, внешность, семейное положение. И это очень обидно и создает токсичную атмосферу внутри. Нельзя использовать темный, пошло-неуместный юмор, то, что кажется смешным в узком круге близких людей, друзей, может оскорбить, шокировать коллег в профессиональной среде. И нельзя выбирать жертвой человека, который не может ответить вам на равных, потому что у него статус ниже по иерархии», — продолжила HR.

Это, по словам эксперта, уже не шутка, а злоупотребление положением. Нельзя делать это в официальных каналах — рабочих чатах, почте, на общих собраниях.

«Это не место для такого рискованного пранка или шутки. Личная переписка, наверное, более подходящее место. Пошутили там и все», — заключила Лоикова.

