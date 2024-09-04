Педиатр Музафарова назвала продукты, которые должны быть в обеде школьника

Несмотря на то, что качество питания в школах постоянно улучшается, некоторые родители предпочитают самостоятельно собирать контейнеры с едой. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Лилия Музафарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что должно быть в правильном рационе школьника.

Она подчеркнула, что питание должно быть полноценным, чтобы полностью удовлетворять потребности ребенка. В рационе должны быть белки, жиры, углеводы и витамины.

«В первую очередь должны быть овощи, которые можно приготовить на пару или потушить. В ланчбоксе желательно сделать разноцветные разделы, чтобы ребенку было интересно. А также должны быть белки: это куриное мясо, индейка, говядина, рыба, яйца. Обязательно должны быть в рационе молочные продукты и фрукты», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, по словам специалиста, важно снабдить ребенка водой в бутылке объемом не менее 200 миллилитров.

«Лучше негазированные напитки. Если это сок, то желательно, чтобы он был разбавленный. Напитки не должны содержать кофеин, так как он препятствует всасыванию железа», — добавила Музафарова.

В качестве перекуса школьнику можно давать с собой фрукты, орехи и печенье.

«Также это могут быть цельнозерновые хлебцы, овощи, домашняя или покупная выпечка», — заключила педиатр.

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