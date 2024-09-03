Заслуженный врач РФ рассказал, о каких серьезных заболеваниях могут сигнализировать головокружения

Головокружения — симптомы, с которыми сталкивался каждый человек. Они могут быть связаны с переутомлением, недосыпом, скачками давления или вызваны другими причинами — более серьезными. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какими серьезными болезнями могут быть вызваны простые головокружения.

По его словам, этот симптом бывает двух видов: системный и несистемный.

«При системном поражается вестибулярный аппарат, а при несистемных поражения нет. Причиной этого может быть нарушение мозгового кровообращения, сосудистые изменения, поражение внутреннего уха, опухоли мозга», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несистемные головокружения могут быть вызваны предобморочными состояниями, анемией, аритмией сердца, повышенным сахаром в крови, а также передозировкой определенных лекарственных препаратов — отметил специалист.

«Например, инсулин, антигипертензивные средства. Также причинами могут стать панические атаки и нахождение в душном помещении. Но чаще всего это связано с поражением головного мозга, что относится к системному виду. Для полной диагностики необходим осмотр врача», — заключил Осипов.

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