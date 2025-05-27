Пенсии для родившихся после 1995 года россиян предложили отменить: в Госдуме жестко отреагировали на инициативу

Отменить пенсионные выплаты для граждан, родившихся после 1995 года, предложил предприниматель Константин Малофеев. В своем телеграм-канале он отметил, что эта инициатива сможет решить демографическую проблему страны. Однако реализовать предложение предпринимателя невозможно, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Законотворец отметила, что введение этой инициативы непрактично и нереализуемо, так как государство практически не получает страховые взносы, которые предприниматель предлагает вернуть 30-летним.

«Работодатель платит за работников страховые взносы — при нормальных условиях труда это 30%, из которых 22% идет на пенсионное обеспечение. С одной стороны, это формирует на личном лицевом счету информацию о тех индивидуальных пенсионных коэффициентах, стаже работы, которые мы заработали в течение трудовой деятельности. С другой стороны, все эти взносы сразу наполняют пенсионный фонд и являются его доходами, которые тут же реализуются в программе пенсионного обеспечения», — пояснила депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, продолжила парламентарий, молодое поколение передает свои взносы пенсионерам через пенсионный фонд (входит в Социальный фонд РФ).

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«Когда мы будем пенсионерами, молодежь будет уплачивать страховые взносы, и мы будем получать пенсию уже от следующих поколений. Такова страховая система. То есть, платят работающие, пенсию получают те граждане, которые раньше работали, а сейчас получают выплаты по результатам трудовой деятельности, а не за количество рожденных или не рожденных детей», — добавила Бессараб.

Кроме того, чтобы вернуть 30-летним гражданам страховые взносы, необходимо забрать их у пенсионеров, так как эти взносы давно распределены, продолжила она.

«Если посмотреть на современный Китай, то наравне с мировым сообществом в Китае стало рождаться гораздо меньше детей. Это, к сожалению, признак современного общества. Девять-десять детей рождались в период, когда, например, в том же Китае крестьянская семья должна была обрабатывать надел, как и у нас в царской России, с которой сравнивает господин Малофеев», — объяснила депутат.

По словам парламентария, сегодня, с учетом той программы и вклада, которые дает государство, семья старается родить двух-трех детей и воспитать их достойно.

«Я не думаю, что мы повсеместно вернемся к такой идее, что будут рожать девять-десять детей просто для того, чтобы семья могла выживать. Уверена, что сегодня количество рожденных детей от пенсии никаким образом не зависит. Современный Китай это показывает. Несмотря на развитие технологий и лидирующие позиции в мировой экономике, там есть отдельные категории граждан, которые не получают пенсии, но это не дает Китаю дополнительной рождаемости», — заключила депутат.

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