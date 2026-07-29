Передача Поросенкова лога РПЦ вызвала новый спор: фонд «Мемориал Романовых» усомнился в позиции епархии

Территория Поросенкова лога в Екатеринбурге, где были обнаружены останки семьи последнего российского императора Николая II, вновь оказалась в центре общественного внимания. Поводом стала передача Екатеринбургской епархии около 70 гектаров Железнодорожного лесопарка в безвозмездное пользование. В епархии заверяют, что капитальное строительство на этой территории не планируется, однако в благотворительном фонде «Мемориал Романовых» считают, что официальные документы позволяют трактовать ситуацию иначе. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с директором фонда Ильей Коровиным и узнал их позицию.

Ранее Екатеринбургская епархия сообщила, что инициатива передачи участков возникла еще в нулевых годах, а завершить процедуру удалось только в 2026 году. По данным епархии, территория остается особо охраняемой природной зоной и объектом культурного наследия, поэтому строительство капитальных объектов там исключено. В епархии пояснили, что земля необходима для сохранения места гибели безвинных людей и ведения религиозной деятельности.

Однако директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин утверждает, что официальные документы говорят о другом.

«В распоряжении правительства региона черным по белому написано, с какой целью передаются участки. Нет там упоминаний ни об объекте культурного наследия, ни о Романовых. Речь идет о религиозной деятельности и религиозном строительстве», — заявил Коровин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, общественные слушания по вопросу передачи епархии около 70 гектаров лесопарка не проводились. Кроме того, Коровин обратил внимание на изменения в региональных нормативных актах, принятые в 2023 году. По его словам, внесенные тогда поправки допускают строительство на особо охраняемых природных территориях, что, по мнению фонда, требует дополнительного общественного контроля. В Екатеринбургской епархии, в свою очередь, ранее заявили, что капитальное строительство на переданной территории не планируется из-за действующих природоохранных и охранных ограничений.

«Работа велась планомерно. Самое важное — это официальные распоряжения. То, что сейчас рассказывает РПЦ, по нашему мнению, не соответствует содержанию этих документов», — подчеркнул директор фонда.

Отдельной темой остается вопрос о самих останках царской семьи. Русская православная церковь по-прежнему официально не признала их мощами святых царственных страстотерпцев. Как ранее поясняла Екатеринбургская епархия, окончательное решение может принять Архиерейский Собор после публикации итогов комплексной экспертизы и проведения общественного обсуждения. Проведение собора, которое планировалось несколько лет назад, было перенесено на неопределенный срок.

«Это последнее подлинное место, связанное с историей Николая II в Екатеринбурге. Других подобных объектов такой исторической целостности уже не осталось», — заявил Коровин.

В фонде «Мемориал Романовых» считают, что место обнаружения останков имеет уникальное историческое значение и требует особого отношения.

Как отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Соколов, в подобных ситуациях важно разделять право пользования земельным участком и возможность строительства на нем.

«Сам по себе договор безвозмездного пользования не означает автоматического разрешения на возведение каких-либо объектов. Если территория имеет статус особо охраняемой природной зоны или объекта культурного наследия, любые работы должны соответствовать установленным ограничениям и проходить предусмотренные законом процедуры. Окончательную оценку правомерности тех или иных действий могут дать только уполномоченные органы или суд», — пояснил он.

Таким образом, спор вокруг Поросенкова лога, вероятно, продолжится. Пока одна сторона уверяет, что речь идет лишь о сохранении территории и религиозной деятельности, другая настаивает на необходимости публичного обсуждения и опасается, что существующие документы допускают более широкий спектр работ в будущем.