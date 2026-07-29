«Ни дня без собаки»: волонтер из Черноголовки шьет талисманы-подушки для бойцов СВО

Волонтерская группа «Шьем для СВОих» из Черноголовки уже четыре года снабжает госпитали специализированными подушками для раненых. Особой любовью бойцов пользуются подушки-собачки с названием «Дружок», которые не только облегчают боль, но и поднимают настроение — их берут с собой на перевязки и даже на передовую, передает REGIONS .

Жительница Богородского округа Людмила Козлова с начала специальной военной операции искала способ помочь. Узнав о черноголовской группе «Шьем для СВОих Чг», где волонтеры делают флисовую одежду, термобелье и госпитальные принадлежности, она решила попробовать шить небольшие необычные подушки. Так родились «Дружки» — собачки, которые быстро стали востребованными в госпиталях.

По словам Людмилы, форма пришла интуитивно. Собака — домашнее животное, близкое каждому. При взгляде на такую подушку становится теплее на сердце, а использовать ее можно по-разному: под голову, под руку, под пятку или под аппарат Илизарова. Эксперименты с другими животными — ламами, слониками — не прижились. За четыре года волонтер сшила около тысячи Дружков. Некоторые из них вместе с бойцами отправлялись непосредственно на боевые задания, другие — в госпитали. Один из раненых признался, что, вернувшись, купит жене платье точно такого же цвета, как у его собачки из байки с цветочным принтом.

Мастерица шьет из обрезков тканей — фланели, байки, детских пеленок — и делает набивку разной плотности: синтепон, флис или обрезки, в зависимости от состояния бойца после операции. Особое внимание уделяет петельке, чтобы игрушку можно было повесить или взять с собой на процедуры. Волонтер отмечает, что запросы из госпиталей поступают регулярно, поэтому останавливаться нельзя.

Черноголовские волонтеры закрывают потребности медицинских учреждений в подушках разных форм и размеров — от миниатюрных на носилки до ортопедических валиков для кресел. Ассортимент насчитывает не менее полутора десятков разновидностей в зависимости от задач. Для бойцов с ампутациями шьют специальные подушки в кресло, форма которых зависит от уровня ампутации.

Группа «Шьем для СВОих Чг» продолжает работу, но остро нуждается в поддержке. Волонтерам не хватает флиса для пошива теплой одежды, а также средств на оплату коммунальных платежей и приобретение расходных материалов. Неравнодушные жители могут перечислить любую сумму — по капельке в общее дело. Организаторы также приглашают в свои ряды новых помощниц, даже тех, кто не умеет шить. Обращаться можно по адресу: Черноголовка, Институтский проспект, д. 8. Подробности — в группе t.me/chgsew.