Медведев заявил о прочности: какой сюрприз ждет экономику страны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал резкое заявление на молодежном форуме — он прямо сказал, что Россию сейчас проверяют на прочность «во всех смыслах», включая экономику, и назвал нынешнее время чрезвычайно тяжелой годиной для всех поколений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страна столкнулась с системным давлением, которое затрагивает не только финансовые рынки или производственные цепочки, но и фундаментальные основы государственного устройства. Медведев подчеркнул, что это испытание не краткосрочное — оно стало новой реальностью, и жить в ней приходится сейчас каждому, независимо от возраста. Особенно, по его мнению, этот вызов касается молодежи, на долю которой выпала «тяжелая година», тогда как старшее поколение уже переживало похожие переломные моменты в истории.

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