Онищенко высказался о вероятности угрозы эпидемии ВИЧ в России

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил в беседе с РИА Новости , что России не грозит эпидемия ВИЧ-инфекции благодаря бесплатному обеспечению граждан дорогостоящими препаратами. За последние годы заболеваемость снизилась на 40%, а пациенты на терапии живут столько же, сколько здоровые люди.

Россия успешно справляется с распространением ВИЧ-инфекции, и основа этого успеха — доступная антиретровирусная терапия, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, за последние годы заболеваемость в стране снизилась на 40%. Бесплатное обеспечение граждан препаратами дает ощутимые результаты: в семьях, где один или оба родителя живут с ВИЧ, рождаются полностью здоровые дети.

Эксперт подчеркнул, что терапия не только спасает жизни, но и позволяет инфицированным вести полноценный образ жизни и социализироваться. Прием препаратов обеспечивает такую же продолжительность жизни, как у людей без диагноза. Это, по мнению Онищенко, стало мощным прорывом в борьбе с заболеванием.

Ранее в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) отмечалось, что число новых случаев заражения в Восточной Европе и Центральной Азии за последние 15 лет выросло на 17%. Однако в России, как подчеркнул академик, ситуация противоположная — благодаря системной государственной поддержке эпидемия стране не грозит.