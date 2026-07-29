За пределами ЕС: юрист оценил риски задержания Дурова по запросу России

Основатель Telegram Павел Дуров может быть задержан за пределами Евросоюза на основании обвинений ФСБ, заявил РИА Новости французский юрист Филипп де Вель. Европейские страны, по его словам, вряд ли пойдут на сотрудничество с Россией, но Китай или Индия могут это сделать.

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Как пояснил РИА Новости французский адвокат, специализирующийся на международном праве, Филипп де Вель, Франция не выдаст бизнесмена из-за наличия у него французского гражданства. Однако риск задержания сохраняется, если «красное уведомление» Интерпола будет действовать — все зависит от страны пребывания.

По мнению де Веля, вряд ли какое-либо государство Евросоюза станет сотрудничать с Москвой по этому делу. Но в Китае или Индии, например, такое взаимодействие возможно.

В ФСБ отметили, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Ведомство сообщило о многочисленных жертвах среди гражданского населения и многомиллиардном ущербе.