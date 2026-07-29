Почему Японию трясет чаще других: страна живет в ожидании мегаземлетрясения после недавней катастрофы

Япония переживает одни из самых частых и разрушительных землетрясений в мире, пишет CNN. Причина — ее положение на границе четырех тектонических плит и в пределах Тихоокеанского «огненного кольца», где сосредоточены активные вулканы и происходят многие сильные толчки.

Очередное напоминание об этой угрозе пришло после землетрясения магнитудой 6,8 в префектуре Кумамото. По данным властей, погибли не менее 13 человек, часть людей числится пропавшими, а спасатели ищут пострадавших под завалами. В регионе еще помнят более сильное землетрясение 2016 года, унесшее более 270 жизней.

История Японии полна таких катастроф. Великое землетрясение Канто 1923 года разрушило большие районы Токио и привело к гибели около 140 тыс. человек. В 2011 году землетрясение магнитудой 9,1 и цунами вызвали аварию на АЭС «Фукусима» и убили почти 20 тыс. человек.

После катастроф Япония вложила огромные средства в сейсмостойкое строительство, системы предупреждения и эвакуации. Дети учатся действиям при землетрясении еще с детского сада.

Как мы видим, риск остается. Власти предупреждают о возможном мегаземлетрясении в зоне Нанкайского желоба магнитудой 8–9 в ближайшие десятилетия, хотя часть ученых спорит с точностью таких прогнозов.