Местный полуголый Аполлон из Одинцова рискует загреметь на 15 суток ареста

В ЖК «Одинцово-1» местный житель устроил солярий прямо на столе для пикников, расположенном рядом с детской площадкой. Юрист Сергей Самсонов в беседе с REGIONS предупредил, что такой отдых может обернуться административным арестом до 15 суток.

Жаркие выходные в ЖК «Одинцово-1» запомнились жителям курьезным инцидентом. Один из мужчин решил позагорать топлес на деревянном столе в общей зоне отдыха, которая находится в непосредственной близости от детской площадки. Видеозапись, сделанная из окна квартиры, разлетелась по соцсетям.

Юрист Сергей Самсонов пояснил REGIONS, что само по себе желание принять солнечные ванны во дворе законодательно не запрещено. Однако принципиальный нюанс — место и обстоятельства. Если человек находится в раздетом виде вблизи детских площадок или в местах, где присутствуют дети, такое поведение могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание — штраф от 500₽ до 1000₽ либо административный арест сроком до 15 суток.

Эксперт рекомендует жителям не вступать в открытые конфликты и тем более не пытаться прогнать любителей дворового загара силой. Разумный алгоритм — зафиксировать происходящее на фото или видео и, если поведение нарушителя неадекватно или происходит на глазах у детей, вызвать полицию. Для загара Самсонов советует выбирать специально отведенные места — пляжи или парковые зоны, а не столы для пикников во дворах.