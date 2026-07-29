Новый аппарат УЗИ экспертного класса поступил в Коломенскую больницу
Коломенская больница получила новый УЗИ-аппарат экспертного класса
Фото: [Коломенская больница]
Новый аппарат УЗИ экспертного класса поступил в Коломенскую больницу. Оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Технику уже ввели в эксплуатацию. Она используется для диагностики пациентов, которые поступают на госпитализацию и стационарное лечение.
«Поступление нового оборудования позволяет нам безотлагательно провести обследование пациентов, поступающих в экстренном порядке, и контролировать ход лечения плановых пациентов», — отметил заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.