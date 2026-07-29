Новый аппарат УЗИ экспертного класса поступил в Коломенскую больницу

Коломенская больница получила новый УЗИ-аппарат экспертного класса

Официально

Фото: [Коломенская больница]

Новый аппарат УЗИ экспертного класса поступил в Коломенскую больницу. Оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику уже ввели в эксплуатацию. Она используется для диагностики пациентов, которые поступают на госпитализацию и стационарное лечение.

«Поступление нового оборудования позволяет нам безотлагательно провести обследование пациентов, поступающих в экстренном порядке, и контролировать ход лечения плановых пациентов», — отметил заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.

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