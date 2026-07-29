День рождения на газоне: американец дал бесплатный концерт в Орехово-Зуеве

Уроженец Орехово-Зуева Илья Хряпер, много лет живущий в США, в очередной раз прилетел на родину, чтобы дать бесплатный дворовый концерт. Традиция, которой уже 30 лет, вновь собрала соседей разных поколений у дома на улице Пушкина, передает REGIONS .

Во дворе дома № 20 по улице Пушкина в Орехово-Зуеве прошел импровизированный концерт, который вот уже три десятилетия остается одной из самых теплых традиций микрорайона. Без афиш и официальных объявлений обычный летний вечер превратился для местных жителей в праздник музыки и ностальгии.

Автор и бессменный исполнитель — уроженец города Илья Хряпер. Много лет назад он переехал в США, но каждое лето, несмотря на расстояние и границы, прилетает в родные края, чтобы устроить бесплатный концерт для земляков. Выступление всегда проходит в последнюю субботу или воскресенье июля — музыкант приурочивает его к своему дню рождения, чтобы отметить праздник в кругу людей, с которыми прошло детство.

В этот раз Илья установил профессиональную звуковую аппаратуру прямо на газоне. Уже через несколько минут после первых аккордов двор заполнился зрителями разных возрастов: кто-то спустился из квартир, кто-то подпевал из открытых окон. В программе прозвучали легендарные хиты Майкла Джексона, шведской группы Ace of Base, а также золотые шлягеры «Руки Вверх!», под которые танцевали и взрослые, и дети.

Концерт завершился громкими аплодисментами. Музыкант пообещал вернуться в родной двор и в следующем году, чтобы снова подарить соседям вечер живой музыки и отличного настроения.