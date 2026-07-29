Земля под Уралом для церкви: фонд «Мемориал Романовых» пояснил позицию в споре с РПЦ

Передача Екатеринбургской епархии около 70 гектаров Железнодорожного лесопарка в Поросенковом логу, где нашли останки семьи Николая II, спровоцировала новый виток споров между церковью и общественниками. О расхождениях в официальных заявлениях и реальных документах интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

Хотя епархия обещает не вести стройку на полученном участке, директор фонда Илья Коровин заявил, что в документах правительства региона целью указано именно «религиозное строительство». К тому же передачу земли провели без публичных слушаний, а подлинность царских останков РПЦ до сих пор официально не признала.

«Работа велась планомерно. Самое важное — это официальные распоряжения. То, что сейчас рассказывает РПЦ, по нашему мнению, не соответствует содержанию этих документов», — подчеркнул директор фонда.

Юрист Михаил Соколов отметил, что само право пользования землей еще не разрешает возводить объекты вопреки охранному статусу территории.

Подробности об этой истории можно почитать в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».