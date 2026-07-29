Губернатор Подмосковья обсудил с главой Красногорска развитие городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Красногорска Дмитрием Волковым развитие городского округа. В рамках встречи были подведены итоги работы за 5 лет и обозначены планы на будущее.

«Вы отработали в округе почти 5 лет. Расскажите о наиболее актуальных темах, которые беспокоят жителей и требуют нашего особого внимания и поддержки. Все, что касается благоустройства, всегда востребованная тема. Особое внимание расселению аварийного жилья — это тоже наш приоритет. Задача серьезная. Очень важно, чтобы люди понимали — куда и когда они переедут», — сказал губернатор.

Волков сообщил, что за 5 лет в округе расселили 18 аварийных и ветхих домов. В 2025 году в новый дом переехали жители трех домов по Первомайской улице. Планируется расселить еще около 70 домов — это 2,4 тыс. человек.

Также за 5 лет в Красногорске построили 16 школ и 27 детсадов. К 1 сентября после капремонта откроются гимназия № 2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный учебный корпус Красногорского колледжа на Речной улице. Продолжают строить школу на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме и реконструировать корпус гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева.

«Новые школы и детсады позволили обеспечить местами более 20 тыс. детишек. Но еще важно, что, в том числе благодаря этим изменениям, в команду образования, здравоохранения, культуры и спорта округа мы привлекли более 5 тыс. новых сотрудников», — отметил Волков.

В ЖК «Малина» и ЖК «Красногорский» открыли кабинеты врача общей практики, в ЖК «Спутник» — пост скорой помощи на 2 бригады. Сейчас продолжают возводить пристройку к поликлинике № 4 на 550 посещений и ремонтировать стационар Красногорской больницы на улице Карбышева. Кроме того, в 2026 году откроют поликлиники на 150 посещений в смену в ЖК «Новая Рига» и на 130 посещений в ЖК «Аникеевский». Они будут построены за счет инвесторов. В 2027-м введут еще одну внебюджетную поликлинику — в ЖК «Ильинские луга.

«Безусловно, важна региональная программа поддержки — оплата аренды, другие выплаты. Но серьезную лепту вносят муниципальные программы. И тогда мы видим заметный приток достойных, мотивированных врачей, учителей, детских тренеров и т. д.», — подчеркнул губернатор.

В этом году в Красногорске достроят ФОК на Москворецком бульваре и завершат капремонт школы олимпийского резерва «Зоркий» по баскетболу на Пионерской улице.

С 2021 года в округе благоустроили 12 парков и общественных территорий, в том числе набережные Москвы-реки в Павшинской пойме и реки Синички, Опалиховский лесопарк, Яблоневый сквер. В этом году завершатся работы в Городском парке, на площади Оптиков и на Школьной улице в Нахабино.

За 5 лет в округе создали 24 новых автобусных маршрута, в том числе — 16 маршрутов по проекту «Москва — Область».

«Округ большой, развивается. Важно все успевать, регулярно проводить встречи, выездные администрации. Нет территории, где бы жители это не приветствовали, где бы это не давало результат», — завершил встречу губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Богородского округа развитие муниципалитета.