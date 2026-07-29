Капитальный ремонт «Коробовского дома культуры» завершится в Шатуре в 2026 году

В Шатуре уже на 82% выполнили капремонт «Коробовского дома культуры». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено в селе Дмитровский Погост. На площадке трудятся 45 рабочих, задействованы 2 единицы техники. В здании ведутся общестроительные и отделочные работы, прокладываются инженерные сети. Также благоустраивается прилегающая территория.

В рамках капремонта в ДК приведут в порядок кровлю и фасад, обновят инженерные коммуникации, оборудуют видеонаблюдение и систему пожарной безопасности. Кроме того, здесь установят новое оборудование и новую мебель. Работы завершатся в текущем году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию.