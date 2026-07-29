Граффити и незаконную рекламу устранили с дорожных знаков и остановочных павильонов в 9 округах Подмосковья

В Подмосковье устранили граффити и незаконную рекламу с дорожных знаков и остановочных павильонов на 12 дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 9 округах региона, в том числе в Люберцах, Коломне, Богородском округе, Фрязино, Пушкинском, Королеве, Ступине, Одинцове и Балашихе.

К примеру, в Люберцах устранили вандальные надписи на остановочном павильоне в Красково, в Коломне — незаконную рекламу на дорожных знаках в селе Нижнее Хорошово, в Пушкинском округе — граффити на остановке на Советском проспекте в Ивантеевке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.