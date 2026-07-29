Школа с амфитеатром и скалодромом: в Подольске готовят к открытию новое учебное заведение

В деревне Борисовка под Подольском готовится к открытию новая школа на 500 учеников, сообщает REGIONS . Учреждение удивит необычными архитектурными решениями — от уличного амфитеатра и скалодрома на восемь трасс до спортзала с разделительным занавесом и актового зала с поднимающимся полом.

Новая школа в деревне Борисовка, рассчитанная на 500 мест, откроет двери 1 сентября. Архитекторы использовали естественный перепад высот на участке, создав вместо обычного двора уличный амфитеатр для концертов и школьных праздников. Этот элемент стал частью ландшафтного дизайна и главной изюминкой территории.

Спортивная инфраструктура школы впечатляет: футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки, уличные тренажеры и скалодром размером 9×12 м с восемью трассами для тренировок по скалолазанию. Здесь можно проводить не только уроки физкультуры, но и соревнования.

Трехэтажное здание площадью более 12 тыс. кв. м вместило 20 учебных кабинетов, лаборатории, библиотеку и просторную столовую. Актовый зал на 200 мест оборудован подъемом пола, чтобы зрителям было удобнее наблюдать за сценой, а также артистическими комнатами и местами для хранения реквизита. В школе два спортзала, большой из которых оснащен электрическим разделительным занавесом для одновременного проведения разных занятий. Для него сделали отдельный вход с вестибюлем и гардеробом, что позволяет использовать пространство для мероприятий с участием жителей микрорайона.

Безопасности уделено особое внимание. Как рассказал директор МОУ СОШ имени Д. И. Зернова Евгений Лукошников, в учреждении установлены современные системы пожаротушения, охранная сигнализация и система контроля доступа. Сейчас школа проходит процедуру лицензирования и войдет в состав образовательного комплекса имени Д. И. Зернова.

Подольск продолжает удивлять нестандартными архитектурными решениями. В 2024 году в Борисовке открылся круглый детский сад с панорамным остеклением и музыкальным залом с прозрачными перегородками. А в 2025 году в ходе капремонта гимназии имени Подольских курсантов фасад украсили панно с изображением «красных юнкеров», а интерьеры оформили в технике сграффито.