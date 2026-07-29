Эндокринолог назвал простую привычку, которая работает лучше любых добавок

Не очередная чудо-таблетка и не сложная диета, а всего лишь сдвиг времени ужина — эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что эта привычка способна серьезно улучшить контроль сахара и чувствительность к инсулину, причем работает она эффективнее многих популярных добавок. Об этом сообщает Deia.

Врач объяснил, что наш метаболизм подчиняется биологическим часам: в восемь утра и в десять вечера организм перерабатывает пищу абсолютно по-разному. Если перенести основную калорийность на дневные часы и отказаться от позднего ужина, можно значительно улучшить показатели глюкозы, повысить чувствительность тканей к инсулину и даже снизить вес.

Росеро рекомендует сдвинуть вечерний приём пищи на два-три часа раньше привычного времени — этого достаточно, чтобы дать организму возможность переключиться на ночной режим без пищеварительной нагрузки. При этом он предостерегает от иллюзий: ранний ужин не панацея от всех болезней, но его можно и нужно встраивать в комплекс здоровых привычек наряду с полноценным питанием, регулярной физкультурой и борьбой со стрессом.

Ранее эндокринолог назвал аномалию организма, о которой не стоит волноваться.