Это уже не первый раз: что известно о сафари-парке в Крыму, где лев напал на директора Олега Зубкова

Вечером 22 июня стало известно, что лев напал на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова. За жизнь мужчины в течение трех часов боролись врачи. На данный момент директор все еще находится в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Подобные случаи были в парке и ранее, подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напал во время кормления

Директор парка Олег Зубков кормил хищников, когда лев на него напал. Животное вцепилось директору в шею и начало терзать. На помощь мужчине пришла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина, сообщает телеграм-канал SHOT. Женщина смогла отогнать льва ведром и веником. Нападение произошло на глазах посетителей парка, первую помощь Зубкову оказал один из них, сообщает RG.ru. Одна из гостей парка рассказала, что было много крови, а посетители начали уводить детей и звать охрану.

Позже минздрав Крыма сообщил, что директор сафари-парка находится в тяжелом состоянии. Лев разорвал Зубкову трахею, мужчину подключили к ИВЛ и оперировали в районной больнице, приняв решение не транспортировать в республиканскую. Главный внештатный торакальный хирург минздрава Крыма Андрей Дорошенко сообщил РИА Новости о серьезных травмах шеи и груди.

Среди посетителей был блогер Сергей Марченко. Он рассказал НТВ, что причиной нападения мог быть конфликт между львами. Когда Зубков кинул кусок мяса, львы начали соперничать и драться. Один из хищников забрал это мясо. Когда директор подошел к нему, зверь мог почувствовать опасность, что еду заберут. В связи с чем и набросился.

Позднее пресс-секретарь Зубкова, которая отогнала от него льва, рассказала Readovka, что лев испугался резкого звука. Татьяна сообщила, что директор парка вышел из машины и закрыл дверь. Именно это спровоцировало хищника. Также она отметила, что лев не пытался растерзать Зубкова, а просто схватил один раз и отпустил. Мужчина просто оказался на его пути.

Фото: [ freepik.com ]

Не первое нападение

По некоторым данным, сообщает издание ForPost, на Зубкова напали те же львы, которых он отказался усыпить после трагедии с управляющей парком Леокадией Переваловой. Львы растерзали женщину в октябре 2024 года. Она убирала помещение и не заперла на засов смежную клетку, в которой закрывали хищников на время уборки, сообщает RG.ru.

А в 2018 году один из львов напал на туристку из Кирова, которая воспользовалась услугой «Прогулки со львами». Хищник прокусил женщине руку и поволок за собой. Ее спас директор парка Олег Зубков. Позже он заявил, что в инциденте виновата сама посетительница, так как пошла ко львам после употребления спиртного, а хищники этого не переносят. Однако Зубкову все же пришлось выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей. Тогда же судом в «Тайгане» были запрещены «Прогулки со львами».

В 2017 году в подсобке на территории парка было найдено тело 29-летнего Максима Яковлева, который работал в «Тайгане» совсем недавно, сообщает Комсомольская правда. Он кормил обезьян и колол дрова. В свидетельстве о смерти причиной был указан сепсис, к которому привела рана, а точнее укус хищного животного. В парке заявили, что Максим пришел на работу уже с укусами и сказал, что напали собаки. Однако родственники погибшего уверены, что на него напали либо обезьяны, либо тигр.

В сентябре 2021 года в сафари-парке произошло еще одно ЧП, которое чуть не привело Зубкова в тюрьму. Мать поднесла за пределы барьера безопасности, к защитному ограждению годовалого мальчика. Тигр откусил ребенку большой палец левой руки. Спустя год Зубкова приговорили к двум годам лишения свободы, но еще через несколько лет семья малыша заявила, что не имеет претензий к парку. Дело было признано несчастным случаем.

Общался как с детьми

Директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура рассказал «Известиям», что Зубков общался со львами и тиграми как с маленькими детьми. Он подчеркнул, что многие хищники знают директора парка с рождения, так как рождаются на территории сафари-парка. Также Вашура отметил, что у Зубкова десятки львов и среди них не исключена ревность, как у людей.

Фото: [ соцсети ]

Кроме того, Зубков мог лишь потрясти «волшебным тапком» и львы сразу понимали, кто главный. Он мог и поругать хищников, и даже побить тапком.

Сам директор парка ранее рассказывал, что львы признали его своим лидером после спасения им альфа-самца от смертельной травмы, сообщает RG.ru. Именно тогда он в первый раз вошел в вольер без сопровождения и оружия. Зубков долгое время удивлял посетителей своим навыком выстраивания отношений со львами без насилия.

Что о парке говорят посетители

В социальных сетях посетители парка отмечают, что директор не кастрирует хищников, продолжая род, из-за чего они достаточно агрессивные, а персонал «с улицы».

«Видела покусанную, тощую обезьянку без шерсти, как погубили одного жирафа, накормив петрушкой… Не было должного ухода, нет профессионалов, можно было устроиться на работу практически с улицы. Персонал выпивал, находили бутылки пустые, иногда животных не кормили, особенно птиц. И тех, кто на отшибе, никто не проверял. Страшно это», — пишет Ольга К.

Гость по имени Михаил отмечает, что всего раз посетил «Тайган», но ему стало жалко зверей.

Фото: [ соцсети ]

«В государственных зоопарках зверушек хотя бы дипломированные зоологи содержат, а в "Тайгане" — как в цыганском таборе», — пишет пользователь.

Еще одна гостья парка Юлия в соцсетях уверяет, что у львов прекрасные условия для жизни, так как они свободно передвигаются по территории.

«Играют и размножаются в естественной для них среде. Понаблюдать за львами можно сверху со специальных мостиков, абсолютно безопасных для людей. Олег прекрасный хозяин и всегда хорошо ухаживал за животными, дай Бог ему скорейшего выздоровления», — заявила посетительница.

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