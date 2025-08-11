Песчаные блохи атакуют российских туристов на пляжах: как уберечься от укусов и не испортить отпуск

Песчаные блохи активизировались и начали атаковать туристов на пляжах в Китае, курорты которого набирают популярность среди россиян, сообщил телеграм-канал Shot. Для снижения риска развития осложнений после укуса песчаной блохи рекомендуется не лежать на пляжном песке без подстилки или полотенца. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.

Как пояснил Еременко, песчаные блохи — это мелкие насекомые, обитающие в теплом прибрежном песке, которые способны укусить человека, вызывая зуд, покраснение и отек. В редких случаях после подобного взаимодействия с насекомым возможно инфицирование кожи или сильная аллергическая реакция.

По его словам, в России песчаные блохи встречаются крайне редко — в основном в южных регионах, но не повсеместно. Чаще всего они досаждают туристам в тропических странах, с наиболее подходящим для них климатом. По словам специалиста, укусы песчаных блох воспаляются и становятся «воротами» для инфекции.

«Чтобы снизить риск развития осложнений, не лежите на песке без подстилки или полотенца, используйте репелленты, а после купания и загара мойте кожу и меняйте одежду. Если у вас появились сильный зуд, отек или гнойнички, обратитесь к врачу», — сказал Еременко.

Врач также подчеркнул, что защита кожи и соблюдение гигиены — важный элемент безопасности на отдыхе.

