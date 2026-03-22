Певец SHAMAN рассказал об отношениях с Екатериной Мизулиной

Российский певец SHAMAN во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» раскрыл подробности своих отношений с Екатериной Мизулиной, заявив о взаимодополняемости и надежности в их союзе, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Артист подчеркнул, что они оба являются независимыми людьми, у которых на первом месте стоит гармоничное партнерство. При этом оценивать себя в роли супруга он не стал, предложив журналистам узнать эту информацию у Екатерины.

«Ну, у нас приоритетные отношения, каждый, как говорится, самодостаточная личность, поэтому мы дополняем друг друга», — сообщил SHAMAN.

Отвечая на вопрос о готовности исполнять женские капризы, исполнитель пояснил, что подобное понятие совершенно неприменимо к их паре. Помимо этого, певец указал на исключительную важность взаимной поддержки в любых ситуациях.