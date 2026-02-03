Питомцы едут сами: более 400 кошек и собак отправились в путь из Белгорода без хозяев

В 2025 году на поездах Юго-Восточной железной дороги совершили самостоятельное путешествие более 2700 домашних животных. Лидером по отправке таких необычных пассажиров стал Белгород.

Согласно статистике, предоставленной пресс-службой ЮВЖД, за прошлый год услугами перевозки питомцев без сопровождения хозяев воспользовались 2755 раз. Чаще всего в пути оказывались традиционные кошки и собаки, однако иногда в пути оказывались и настоящие экзоты.

Абсолютным лидером по числу отправленных животных стал вокзал станции Белгород, откуда в дальний путь отправились 403 питомца. Большие показатели были зафиксированы только в Воронеже и Липецке, которые обошли Белгород по общему количеству.

В ведомстве отметили, что среди пассажиров встречались и уникальные экземпляры. Одним из самых необычных путешественников прошлого года стала сахарная сумчатая летяга — редкий экзотический зверек.

Данная статистика наглядно демонстрирует рост популярности услуги перевозки животных по железной дороге, которая позволяет владельцам решать логистические вопросы, не подвергая питомцев стрессу от длительной разлуки.

