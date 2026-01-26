«Верхняя полка уходит в историю». РЖД запускает экспериментальный плацкарт

В рамках стратегии по повышению комфорта в поездах дальнего следования РЖД запускает пилотный проект по модернизации плацкартных вагонов. Ключевым и самым смелым изменением стал полный отказ от классических третьих (верхних) полок, что кардинально меняет восприятие пространства.

Новый концепт предполагает сокращение общего числа мест с 54 до 36. Такое решение позволило увеличить личную зону для каждого пассажира примерно на 40%. Салон стал значительно свободнее и светлее, а доступ к спальным местам теперь более удобный и безопасный. Подход к хранению багажа также пересмотрен: вместо пространства под нижними полками, которое теперь полностью освобождено, для этого предусмотрены специальные вместительные отсеки над сиденьями.

Дизайн интерьера претерпел существенные изменения. Акцент сделан на создание спокойной и уютной атмосферы через использование мягкой палитры цветов, теплого освещения и практичных материалов, стилистически близких к современным хостелам.

Технические улучшения направлены на повышение качества поездки. Вагоны оснащаются современной системой приточной вентиляции, исключающей сквозняки, энергоэффективным светодиодным освещением и усиленной шумоизоляцией. Все применяемые в отделке материалы прошли строгую сертификацию и в полной мере соответствуют актуальным стандартам пожарной безопасности.

