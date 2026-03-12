«Пять тонн метеоритов в сутки»: астроном сказал, может ли огненный шар рухнуть на Подмосковье

Яркий болид прошел над Черноморским побережьем и югом России. Предсказать заранее падение астероида на Землю можно лишь за сутки, а если объект небольшой, то ученые и вовсе не могут о нем узнать. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Московской области Станислав Короткий.

Накануне яркий болид прошел над Черноморским побережьем и югом страны, его пролет зафиксировали камеры в районе Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Всего несколькими днями ранее зрелищный метеороид вошел в атмосферу над Германией и повредил несколько крыш в западных регионах, в одном из домов под Кельном образовалась дыра в потолке.

По словам астронома, система наблюдений умеет предсказывать падение только самых заметных астероидов, и то за очень короткий срок. С 2008 года специалистам удалось заранее рассчитать траектории всего примерно одиннадцати объектов, которые вошли в атмосферу и дали яркий болид.

«Как правило, такие прогнозы делаются всего за сутки до события, потому что размеры тел, дающих эффектную вспышку, редко превышают один метр, и обнаружить их на большом расстоянии трудно. То, что мы сейчас видим на видео из России или из Германии, — это, по сути, удачное попадание в кадр явления, которое в мире происходит постоянно», — подчеркнул Короткий.

Он отметил, что подобные болиды в небе — не экзотика, а нормальный фон. По оценкам эксперта, на Землю ежедневно падает порядка пяти тонн метеоритного вещества.

«Основная масса — это пыль и мелкий каменный мусор, который полностью сгорает и не долетает до поверхности. Яркие болиды, которые мы видим на камерах и которые вызывают такую реакцию в соцсетях, связаны с объектами размером от нескольких десятков сантиметров до примерно одного метра», — отметил астроном.

Он напомнил, что подтвержденных случаев попадания метеорита прямо в человека за всю историю наблюдений — считаные единицы, тогда как болиды падают каждый день в разных частях планеты.

