Нумерологи предупредили об особой опасности алкоголя на время «Поцелуя Венеры», который выпадает на 8 марта

7 и 8 марта произойдет сближение Венеры с планетами Сатурн и Нептун. Это астрологическое явление называется «Поцелуй Венеры». Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как это явление повлияет на жизнь россиян.

По ее словам, «Поцелуй Венеры» — это астрономическое явление, когда три планеты Венера, Сатурн и Нептун выстраиваются в одну линию на небе.

«Разумеется, это происходит только с точки зрения наблюдателей с Земли. В космосе между планетами остается огромное расстояние. Обычно такие события происходят довольно часто, но сближение Венеры именно с Сатурном и Нептуном может происходить не чаще 1–2 раз в десятилетие», — сказала она.

В Древнем Риме считали, что такие явления предвещают изменения в политической ситуации или войны. Сатурн и Нептун как бы начинают борьбу за внимание красавицы-Венеры, отметила эксперт.

«Учитывая, что недавно мы пережили лунное затмение, к мнению древних астрологов стоит прислушаться. Также, если обратить внимание на события на Ближнем Востоке, то становится понятно, что схватка Ирана с США и их союзниками будет набирать обороты. Если к тому времени страны не успеют договориться, что представляется маловероятным, потому что влияние Венеры в триаде планет слишком мало для того, чтобы она сумела примирить противников. Вполне возможно, что к противостоянию подключатся и другие страны», — говорит Белова.

Фото: [ istockphoto.com/gorodenkoff ]

Также специалист подчеркнула, что непростым будет конец недели и в плане не столь глобальном.

«Сближение Венеры с гигантами-"мужчинами» коррелирует с праздником 8 Марта, который будет отмечать наша страна. Возможны ссоры на почве ревности, конфликты, которые могут привести пары к разрыву отношений. Несмотря на то, что праздник очень любим в России, стоит отказаться от участия в шумных компаниях, избегать излишеств, употреблять как можно меньше алкоголя, не поддаваться на провокации и не провоцировать никого самим», — рассказала собеседница издания.

Нумеролог добавила, что в этот период женщинам важно не провоцировать мужчин на ревность.

«Отдельное обращение к милым дамам: не давайте вашим вторым половинкам повода для ревности, как случайно, так и специально. А главный совет для всех и каждого: берегите любовь, и тогда на жизненных дорогах вам подарит свое покровительство Венера, а не мрачные Сатурн и Нептун», — посоветовала Белова.

