Пятеро погибли, десятки пострадали: под завалами остаются 20 человек — что привело к взрыву на заводе «Эластик» в Рязани

В Шиловском районе Рязанской области на заводе «Эластик» произошел мощный взрыв, полностью уничтоживший здание порохового цеха. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших достигло 74-х. Актуальная информация о трагедии и ее причинах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Люди остаются под завалами

Местные жители сообщили, что около 11:00 15 августа услышали громкий хлопок, а над территорией предприятия поднялся густой столб дыма. Региональный оперштаб предварительно подтверждает гибель пяти человек. По-прежнему под завалами могут находиться не менее 20 работников. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности в пороховом цехе. Здание полностью разрушено, а с территории завода эвакуировали более 100 человек.

После в телеграм-канале Mash уточнили, что причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» — детонация боеприпаса во время работ. Число пострадавших увеличилось до 74 человек — пять из них в тяжелом состоянии доставлены в Шиловскую ЦРБ.

Фото: [ t.me/mchs_official ]

Реакция властей

В оперштабе региона сообщили, что власти создали штаб по ликвидации последствий ЧП на одном из предприятий в Шиловском районе Рязанской области. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.

На место происшествия выехал губернатор Павел Малков. Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области организовал процессуальную проверку. Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ликвидацию последствий ЧП, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

