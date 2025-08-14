Зеленский пытается добавить влияния Трампу на встрече с Путиным — зачем Киев ударил по Белгороду, Ростову и Волгограду?

В ночь на 14 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА над различными регионами, включая Черное и Азовское моря, Волгоградскую, Ростовскую области, Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Подробнее об атаках Украины и как они могут повлиять на ход переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на 15 августа, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Киев наносит удары по гражданским

В Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщали о взрывах и проблемах со связью. В аэропортах Саратова и Волгограда вводился план «Ковер», были задержаны авиарейсы.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, в том числе здание регионального правительства. Сообщается об увеличении количества атак БПЛА в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате атаки — только за 14 августа известно о четырех раненых. В Белгороде БПЛА поразил гражданский автомобиль, ехавший по улице, ранив находившихся в нем людей. Работа ряда гражданских объектов в Белгороде была приостановлена из-за угрозы повторных атак.

Российские власти обвинили Киев в организации террористической атаки с политическим подтекстом в преддверии переговоров России и США.

Также утром 14 августа в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, вызвавший появление больших клубов белого дыма. По предварительным данным, причиной стал удар украинского беспилотника. В результате инцидента один человек получил ранения, также повреждены несколько жилых домов.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил факт взрыва и наличие пострадавших и разрушений. Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставило официальных комментариев по поводу произошедшего.

Атаки — попытка добавить влияния США на переговорах?

Политолог Георгий Федоров заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Киев попытался напомнить о себе накануне встречи Путина и Трампа на Аляске, подчеркнуть, что Украина тоже субъект, что с ней тоже необходимо разговаривать.

«Зеленский понимает, что переговоры идут за его спиной, его поставят перед фактом, потому что он абсолютно зависимый от США человек. В этом отношении он такую пакость совершает, такие атаки, чтобы о себе напомнить. Это провокация через провокацию, чтобы каким-то образом кто-то внутри этих переговоров сказал, что вот мы атакуем Россию, что с нами надо считаться», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на провокацию, прямого влияния на ход переговоров, по мнению политолога, не будет.

«Возможно, неприятный осадок останется. Но в целом, эти переговоры уже заходят в завершающую стадию. То есть, все остальные предварительные переговоры уже были проведены, а завтра фактически будет как бы окончательное решение двух лидеров государств», — заключил Федоров.

