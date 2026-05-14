План готов: как вырастут тарифы на ЖКУ в России к 2030 году

Повышение тарифов на коммунальные услуги в ближайшие годы призвано в первую очередь обеспечить модернизацию и устойчивую работу жилищно-коммунального хозяйства, а не просто «раздуть» платежки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026–2029 годах суммарный рост платы за ЖКУ может составить около 35–36%. В прогнозе заложено повышение примерно на 8,7% в 2027 году, около 7,1% в 2028-м и 6,1% в 2029-м, а параметры индексации на 2026 год уже определены ранее принятыми решениями правительства.

«Важно понимать, что это не резкий скачок, а продолжение уже сложившейся динамики: за предыдущие четыре года (с 2022 по 2025-й) совокупный рост тарифов оказался примерно на том же уровне», — отметил эксперт.

То есть для семейного бюджета это предсказуемая тенденция, а не неожиданное удвоение платежей «с нуля». Ключевой акцент, по словам Головецкого, в том, что индексации жестко привязаны к долгосрочным инвестиционным программам в сфере ЖКХ.

«Министерство закладывает повышение исходя из себестоимости ресурсов, необходимости обновления инфраструктуры, реализации крупных проектов. По оценкам, дополнительные средства позволят направить в модернизацию жилищно-коммунального комплекса порядка 800 млрд рублей», — подчеркнул он.

Речь идет о замене изношенных сетей, реконструкции водоканалов и теплотрасс, обновлении оборудования и решении кадровых вопросов в отрасли. Без такого притока инвестиций, считает эксперт, существующие сети продолжали бы стареть, повышался бы риск аварий и внеплановых отключений.

При этом рост тарифов не может происходить бесконтрольно. Головецкий напомнил, что Жилищный кодекс ограничивает повышение платы для граждан предельными индексами, которые утверждаются на уровне субъектов РФ.

«Это означает, что у компаний нет возможности поднимать платежи сверх установленных рамок: все индексации проходят через систему согласования и опираются на официальный прогноз Минэкономразвития», — пояснил он.

В сухом остатке, подчеркнул эксперт, плавное и заранее объявленное повышение тарифов — это инструмент, который позволяет одновременно поддерживать работоспособность системы ЖКХ и избежать резких, шоковых скачков стоимости услуг. Задача государства и регионов в этой ситуации — обеспечить максимально прозрачное использование дополнительных средств и их реальное превращение в более надежное тепло, воду и свет для жителей.

