«Платим по-полной, мерзнем по-настоящему»: почему калужане с детьми бегут из холодных квартир в деревни

Жители Калуги столкнулись с критической ситуацией: в их квартирах температура не поднимается выше 17 градусов, несмотря на недавнее повышение тарифов на отопление. Некоторые семьи вынуждены уезжать из холодных многоэтажек в частные дома с индивидуальным отоплением.

Одна из жительниц города в соцсетях описала ситуацию: «Тарифы повысили, счета за тепло выставляют по-полной, а в квартире чуть больше 17 градусов. Пришлось с грудным ребенком уехать в деревню… Может, печку поставить?» Это не первый случай массовых жалоб на холод в квартирах, и даже ремонт теплотрасс не всегда решает проблему.

Губернатор Владислав Шапша назвал причиной аварии на электросетях, которые недавно были переданы на баланс «Калугаэнерго». Он поручил министерству строительства региона провести ревизию и наладить бесперебойную подачу электроэнергии для котельных.