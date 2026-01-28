«Платите за воздух»: жильцам разрушенного дома в Ярославле пришли квитанции за охрану и капремонт

Почти через шесть лет после трагедии бывшие жильцы разрушенного газовым взрывом дома на улице Батова в Ярославле столкнулись с абсурдной ситуацией. В конце декабря 2025 года они обнаружили в личных кабинетах онлайн-банков квитанции за жилищно-коммунальные услуги за свой уничтоженный дом.

Как рассказал один из пострадавших в беседе с изданием 76.RU, после расселения все задолженности были погашены, а квартиры официально переданы муниципалитету. Поэтому появление новых счетов вызвало шок и возмущение.

«Перед наступлением 2026 года в онлайн-банке появились счета за капитальный ремонт, охрану, домофон и даже за отопление во взорванном доме. Это что, чья-то злая шутка или попытка взыскать деньги с кого-либо?» — заявил мужчина.

В мэрии Ярославля объяснили, что начисления за ЖКУ были официально приостановлены еще в августе 2020 года. По версии чиновников, квитанции в электронном виде могли быть технической ошибкой системы. В администрации также подчеркнули, что территория вокруг разрушенного здания огорожена и охраняется, поэтому бумажные счета доставить туда физически невозможно, и жильцам они не направлялись.

Напомним, что после взрыва в 2020 году суд обязал власти расселить оставшихся без жилья граждан. Городские власти обещали предоставить квартиры в новостройке на Большой Донской улице в 2025 году.