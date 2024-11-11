Плохая наследственность или карма: эзотерик раскрыла причину онкологии Отара Кушанашвили

Известный журналист Отар Кушанашвили в октябре заявил, что победил онкологию. Рак сигмовидной кишки у него обнаружили еще летом. Сейчас журналист сообщил , что после операции у него все болит, но журналист не позволит боли сделать его «беспомощным и ноющим». Является ли недуг Кушанашвили плохой наследственностью или кармой за не самый честный и «чистый» пусть в карьере, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, карты, выпавшие в раскладе, говорят о материальных потерях и ощущении предательства, которые, возможно, связаны с его карьерой, построенной на оскорблениях.

«Возможно болезненное и трудное завершение определенного периода в его жизни, которое станет новым началом. Но крайне необходимы перемены, духовное возрождение и внутренняя гармония. Это поможет ему исцелиться», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Журналист имеет внутреннюю силу и способности к трансформации, продолжила она, но полностью исцелиться у Кушанашвили вряд ли получится.

«Это не карма, а наследственность. Шансы на улучшение состояния, конечно же есть, но полностью он не излечится. Может лишь продлить жизнь и оттянуть неизбежное», — заключила Алексеева.

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