«По ее вине мы вылетели»: Алена Блин и Дана Борисова разорвали дружбу после ссоры в эфире

Алена Блин и Дана Борисова после инцидента в шоу «Сокровища императора», скорее всего, будут скрытыми врагами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

В прошлом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора», который вышел на телеэкранах 1 июня, из проекта вылетела пара Алены Блин и Даны Борисовой. Журналистка Жигалова (настоящая фамилия Алены) обвинила в проигрыше свою союзницу Дану, которая отказалась выполнять задание. В конце выпуска Алена открыто заявила, что это не она проиграла Натану, а ее «подвела Дана Борисова». «Это по ее вине мы вылетели», — бросила Жигалова в эфире.

«В шоу-бизнесе явление «дружбы» крайне редкое. Поэтому я сомневаюсь, что между Аленой Блин и Даной Борисовой была дружба, но ясно, что они общались по-приятельски. И даже если между ними была договоренность заранее, что они будут друг друга укалывать, придираться или унижать, но после этого они вернутся к таким же хорошим отношениям, так как это шоу и пиар, все равно они не смогут общаться также, как раньше», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если никакой договоренности заранее не было, то так называемой дружбе между ними, по словам эксперта, пришел конец, потому что такие вещи оставляют след.

«Оставляют осадок, даже если между ними настоящая любовь, не то, что дружба. Конечно, ни о каком прекрасном выходе с этого проекта, взявшись за руки и улыбаясь, речи не идет. Теперь они перейдут в стан либо открытых врагов, либо партизанящих врагов. Возможно, будут при встрече улыбаться друг другу, но за пазухой иметь камешек», — продолжила Абравитова.

Когда люди не имеют внутри негативной начинки, добавила психолог, они не могут ее демонстрировать даже в отношении друг друга.

«Потому что прежде, чем достать из кармана три рубля, например, эти три рубля должны все-таки в кармане лежать. И здесь то же самое. Когда мне говорят, что люди договорились и это их сценарная линия, например, то не получится поддерживать эту линию, тем более в реалити-шоу, если нечем ее поддерживать», — отметила эксперт.

Поэтому эти чувства необходимо иметь, чтобы бросать друг в друга, заключила психолог.

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