Победа России может ударить по НАТО: какие страны готовы покинуть блок

В случае победы России в конфликте на Украине альянс НАТО может столкнуться с угрозой распада, пишет издание Daily Express. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил вероятность подобного сценария.

Как пишет Daily Express, в этом случае Москва сможет занять положение ведущей военной и политической силы в Европе. Прибалтийские страны, как отмечает издание, могут усомниться в надежности гарантий по статье 5, тогда как эффективность НАТО зависит от полной уверенности всех участников в силе союза. Политолог Федоров считает, что Североатлантический альянс может ожидать трансформация.

«Я не считаю, что НАТО развалится. Оно может трансформироваться, из него могут выйти какие-то члены, но в полный развал я пока не верю», — пояснил эксперт.

Также политолог обозначил, кто может покинуть альянс.

«Возможно, Франция на выходе. Я думаю, что Финляндия может покинуть НАТО. Также статус нейтральной Швеции может быть восстановлен. Кроме того, определенные ситуации по выходу могут быть связаны с Венгрией, Словакией и в целом с Восточной Европой. Однако напомню, что Организация Варшавского договора развалилась после того, как фактически был ликвидирован советский блок, а у западного блока пока я не вижу предпосылок для ликвидации и окончательного развала», — заключил Федоров.

