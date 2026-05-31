После триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов в Париже вспыхнули беспорядки

Четыре человека получили травмы в Париже во время массовых празднований, начавшихся после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По данным издания, один из пострадавших был ранен ножом возле площади Республики на востоке французской столицы. Еще один человек оказался в реке Сене в районе набережной Сен-Бернар. Кроме того, два человека получили травмы после того, как их скутер столкнулся с бетонным ограждением на кольцевой автодороге Парижа, где в этот момент находились многочисленные группы болельщиков.

Как отмечает Le Figaro, напряженная обстановка в городе сохраняется. В частности, в XVI округе Парижа на авеню Иена неизвестные подожгли строительный вагончик, расположенный рядом с одним из иностранных дипломатических представительств. О каком именно посольстве идет речь, не уточняется.

Массовые гуляния начались после финального матча Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом». Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а судьба трофея решилась в серии пенальти, где французский клуб оказался точнее — 4:3.

Ворота парижан в решающем матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Благодаря этой победе он вошел в историю как первый российский футболист, которому удалось дважды завоевать главный клубный трофей Европы.

