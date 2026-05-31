Всемирный день без табака: статистика Минздрава о самых здоровых регионах

РИА Новости ознакомилось с данными Министерства здравоохранения РФ за апрель 2026 года, согласно которым Чечня, Чукотский автономный округ и Краснодарский край возглавили список регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака среди взрослого населения (от 18 лет и старше).

В ведомстве уточнили, что в Чеченской Республике доля курящих составила 0,56%. На Чукотке этот показатель оказался на уровне 1,03%, а в Краснодарском крае — 4,26%. Также в число регионов с наименьшим распространением курения, по данным Минздрава, вошли Республика Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и Донецкая Народная Республика (7,02%). Публикация статистики приурочена к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор добился блокировки 4,8 тыс. сайтов по продаже табака и никотина.