Стоматолог предупредил о скрытой угрозе спортивного питания для зубов

Регулярное употребление спортивного питания и специализированных напитков может негативно сказаться на состоянии зубов. Об этом « Газете.Ru » сообщил стоматолог и медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

По словам специалиста, многие протеиновые коктейли, энергетики и изотонические напитки содержат кислоты, способные постепенно разрушать зубную эмаль. На ранних этапах изменения могут оставаться незаметными, однако со временем появляются повышенная чувствительность зубов, изменение их цвета и истончение защитного слоя.

Эксперт отметил, что подобная проблема уже привлекала внимание спортивного сообщества. После Олимпийских игр 2012 года в Лондоне значительная часть обращений спортсменов к медикам была связана именно со стоматологическими заболеваниями.

Лабухин также обратил внимание на состав спортивного питания. По его оценке, остатки белковых коктейлей во рту создают благоприятную среду для размножения бактерий, а содержащиеся в продуктах загустители и сахарозаменители могут задерживаться на поверхности зубов. Дополнительный риск представляют фитнес-батончики, в которых нередко присутствуют скрытые сахара и сиропы.

Особую опасность, по словам врача, представляют энергетические напитки с высокой кислотностью. Уже вскоре после их употребления начинается процесс вымывания минералов из эмали, что делает ее более уязвимой. В дальнейшем это может привести к повышенной реакции зубов на холодную и горячую пищу, а также увеличить вероятность развития кариеса.

Для снижения риска специалист рекомендовал во время тренировок отдавать предпочтение обычной или минеральной воде. Если используются спортивные напитки, желательно пить их через трубочку, не растягивать употребление на длительное время и после этого полоскать рот водой. Чистить зубы сразу после кислых напитков врач не советует, поскольку размягченная эмаль становится более подверженной повреждениям.

Для укрепления зубов эксперт рекомендовал использовать средства с фтором, реминерализирующие гели и ирригаторы, а также регулярно проходить профессиональную гигиену полости рта. Кроме того, он подчеркнул важность выбора сертифицированного спортивного питания, поскольку продукция сомнительного происхождения может содержать компоненты, не указанные на упаковке, включая вещества с повышенной кислотностью.

